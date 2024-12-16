Задержаны еще двое участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировали о задержании сотрудниками правоохранительных органов еще двоих участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах, сообщил ТАСС.

По данным Петренко, задержания проходили в Тверской и Владимирской областях. В настоящее время граждан России по решению суда заключили под стражу.

«В ходе работы совместно с МВД и Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан России Хамидулы Япова, 1975 г.р., и Минкаила Магамадова, 1975 г.р.», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Оба трагических инцидента произошли в Республике Чечня. В 1999 году в районе станицы Червленной было совершено нападение на военнослужащих РФ. Следствие предполагает, что в данном преступном нападении принимал участие гражданин Япов. Не менее резонансное нападение произошло в 2000 году. В районе села Улус-Керт пострадали псковские десантники. У следствия есть основания предполагать, что гражданин Магамадов — один из участников группового вооруженного нападения.

В результате преступных действий группировок погибли 99 военнослужащих РФ. Кроме того, 32 человека были ранены. Следователи проверяют, принимали ли участие задержанные граждане в других нападениях. В ФСБ отметили, что работа в установлении всех лиц, причастных к нападениям, продолжается вне зависимости от срока давности событий. ФСБ опубликовало кадры задержания.

«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала трех участников нападения банды Басаева на псковских десантников.