Адвокатская палата назвала нападение на Милашину и Немова актом устрашения

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) считают, что нападение на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и российского адвоката Александра Немова нужно расценивать как акт устрашения. Также в адвокатской палате отметили, что инцидент является намеренным попранием конституционных основ правосудия.

4 июля неопознанные лица напали на Милашину и Немову, когда те прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой. Журналиста и адвоката избили и забрали у них оборудование.

«Адвокат является неотъемлемой частью системы отправления правосудия, реализующей конституционные гарантии каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Любое незаконное противодействие в этом, а тем более физическое воздействие, должны рассматриваться как деяния, преследующие своей целью нарушение права каждого на судебную защиту и посягательство на конституционные основы правового государства», – говорится в заявлении ФПА.

Инцидент прокомментировал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, который поручил установить виновных в нападении на журналиста и адвоката. По мнению министра печати республики Ахмеда Дудаева, в нападении четко прослеживается след западных спецслужб.

Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила МВД России и Следственному комитету по Чечне, а также прокурора республики тщательно разобраться в инциденте с нападением на Милашину и Немова. Прокуратора региона уже начала проверку по факту случившегося.

3 июля суд в Чечне приговорил Зарему Мусаеву – жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева к 5,5 годам лишения свободы. Ее обвинили в мошенничестве и насилии в отношении представителя полиции.