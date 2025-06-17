Аэропорт Домодедово перешел в собственность России

Отмечается, что в рамках судебного разбирательства девять сделок, совершенных с 2016 года с активами аэропорта, были признаны недействительными. Это позволило взыскать 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика, которое владело Домодедово с 2024 года, в доход государства.

В иске ГП отмечалось, что бенефициары аэропорта — Каменщик и Валерий Коган, являющиеся резидентами других государств, незаконно распоряжались активами важнейшего стратегического объекта России, нарушая действующее законодательство. По утверждению прокуроров, они выводили прибыль с предприятия за границу и использовали ее в личных интересах.

В рамках рассмотрения дела суд принял ряд обеспечительных мер. Среди них — обязательство операторов Домодедово предоставить доступ представителям Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и Федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Севера» к деятельности аэропорта, а также к его финансовой и технической документации.

Целью этих мер является предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечение безопасности граждан и соблюдение условий работы аэропорта. Кроме того, суд постановил запретить менеджерам группы принимать решения о дополнительной эмиссии акций, выплате дивидендов, вознаграждений совету директоров и осуществлять операции по выводу денежных средств или иных активов.

Первое предварительное заседание в феврале прошло в закрытом режиме по просьбе истца. Представители ГП аргументировали необходимость секретности тем, что в материалах дела содержится информация об антитеррористической системе Домодедово и документах финансовой разведки, касающихся схем вывода капитала иностранными резидентами за границу.

В ответ на это представители Домодедово называли такие доводы голословными и настаивали на открытом судебном разбирательстве.

Ранее сообщалось, что порт Петропавловска-Камчатского перешел в собственность России.