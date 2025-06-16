Порт Петропавловска-Камчатского перешел в собственность России

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) стало владельцем Петропавловск-Камчатского морского торгового порта. Как пишет «Интерфакс», соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ с 11 июня.

Ведомство также получило контроль над другими активами Камчатского края, включая «Новкам», «Морскую гавань» и связанные с портовой инфраструктурой объекты.

Передача в собственность РФ произошла после решения суда, который в мае удовлетворил иск Генеральной прокуратуры (ГП) к бывшим чиновникам Камчатского края Александру Иванчею, Юрию Зубарю и Владимиру Балакаеву, связанных с портовой инфраструктурой.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что имущество, приобретенное вышеуказанными лицами, было куплено с нарушением законодательства РФ.

В частности, речь идет об управлении активами группы компаний «Морской порт Петропавловска-Камчатского» — крупного морского порта с грузооборотом около 1 млн тонн в год, а также имуществом компании «Терминал» и других недвижимых объектов.

Согласно данным прокуратуры, Зубарь, Балакаев и Иванчей во время своей деятельности на государственных должностях через подконтрольных лиц управляли портом и связанными с ним активами с нарушением закона. Суд оценил стоимость этих активов примерно в 16,7 млрд руб.

В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество ответчиков, включающего 41 юридическое лицо, среди которых — ООО «Камчатское морское пароходство», принадлежащее Иванчею. В его собственности остаются 92,64% судов, остальные доли контролируются через государственный фонд «Новкам».

Пароходство обслуживает два регулярных грузовых маршрута — Владивосток — Петропавловск-Камчатский и Владивосток — Сахалин (Корсаков). Помимо этого, компания занимается перевозками рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, автотехники и мототехники. Во флоте предприятия числится восемь судов, а его годовой доход за последние годы составлял около 5-6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Россия передала США дорожную карту по возвращению дипломатических объектов.