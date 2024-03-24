AFP: Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»

Глава французского государства Эммануэль Макрон вечером 24 марта созвал заседание совета по обороне в связи с терактом в концерт-зале российского подмосковья. Соответствующее заявление сделали журналисты информагентства AFP со ссылкой на информацию из канцелярии Макрона.

В материале сообщается, что французский президент выступит в качестве председателя на предстоящем совете обороны в Елисейском дворце. Известно, что мероприятие пройдет в 21:30 по московскому времени и будет посвящено теракту в российской столице и «его последствиям».

Ранее египетский политик Кандиль не исключил вероятности причастности западной и украинской разведки к террористическому акту в «Крокус Сити Холле».