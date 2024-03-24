Политик Кандиль: Запад и Украина могут быть причастны к теракту в «Крокусе»
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Время теракта в подмосковном «Крокусе» выглядит подозрительным и указывающим на вовлеченность западной и украинской разведки. Соответствующее заявление сделал египетский политик Абдельхалим Кандиль в беседе с информационным агентством РИА Новости.
Политик заявил, что выбор времени для теракта кажется ему подозрительным, так как происшествие случилось сразу же после выборов российского президента. Большая часть российских граждан сплотилась вокруг президента страны Владимира Путина и сразу после этого случился теракт, указал он.
Кандиль также обратил внимание на тот факт, что после теракта Соединенные Штаты очень быстро попытались возложить ответственность за него на ИГИЛ*, заявив о том, что Киев не имеет отношения к нападению.
Политик выразил мнение, что если исполнителями теракта и были восточные боевики, то западная разведка могла быть причастна в вопросе координации. По такому же принципу могла быть замешана и разведка Украины, заключил он.
* – запрещенная в РФ террористическая организация.