Политик Кандиль: Запад и Украина могут быть причастны к теракту в «Крокусе»

Время теракта в подмосковном «Крокусе» выглядит подозрительным и указывающим на вовлеченность западной и украинской разведки. Соответствующее заявление сделал египетский политик Абдельхалим Кандиль в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Политик заявил, что выбор времени для теракта кажется ему подозрительным, так как происшествие случилось сразу же после выборов российского президента. Большая часть российских граждан сплотилась вокруг президента страны Владимира Путина и сразу после этого случился теракт, указал он.

Кандиль также обратил внимание на тот факт, что после теракта Соединенные Штаты очень быстро попытались возложить ответственность за него на ИГИЛ*, заявив о том, что Киев не имеет отношения к нападению.

Политик выразил мнение, что если исполнителями теракта и были восточные боевики, то западная разведка могла быть причастна в вопросе координации. По такому же принципу могла быть замешана и разведка Украины, заключил он.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.