AFP: у войск Запада при отправке на Украину не будет полномочий воевать с Россией

Если страны Запада, Евросоюз в частности, все же решаться отправить на Украину своих военнослужащих, у них не будет никаких полномочий для вступления с Армией России в прямое боестолкновение, передает агентство AFP.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил нагнать страху на москву, заявив на встрече европейских лидеров в Париже, что ЕС якобы рассматривает возможность отправки на Украину своих войск.Позже данную информацию подтвердил и французский премьер Габриэль Атталь.

В то же время, как отмечает агентство, максимум, что буде позволено западным войскам, это работать над разминированием, мониторить безопасность соседних с Украиной стран, а также заниматься отражением кибератак.

«Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над приоритетами, определенными Макроном на пресс-конференции, в том числе над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — приводится в публикации.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки войск НАТО в Украину.