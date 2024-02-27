Шольц не поддержал идею Макрона об отправке войск на Украину

Во время визита во Фрайбург он заявил, что «на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки на Украину войск из стран ЕС.

Заявление французского лидера не вызвало энтузиазма даже у союзников. Против идеи отправки войск на Украину уже выступили Польша, Чехия и Швеция, не поддержал ее и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Макрону сменить диету, чтобы избавиться от словесного недержания.