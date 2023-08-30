Африканист Зданевич считает переворот в Габоне очередным ударом для Парижа

Президент Габона Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. По словам африканиста Александра Зданевича, у событий в Габоне в первую очередь именно политический, а не экономический подтекст. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в плане экономики в этой стране более-менее порядок.

По мнению ученого, Габон попал под влияние общей тенденции Западной Африки, где отстранены от власти руководители многих стран.

Он подчеркнул, что события в этой стране могут быть испытанием для Франции, поддерживавшей тесные отношения с администрацией отстраненного от власти президента.