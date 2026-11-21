Порыв тепломагистрали в Хабаровске оставил без тепла более 23 тысяч человек. Как проинформировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, ограничена подача отопления и горячей воды в 52 многоквартирных домах, трех детсадах и 29 административных зданиях, сообщил ТАСС.

По информации главы региона, на месте повреждения работают профильные городские и краевые службы, задействованы шесть единиц спецтехники. По словам главы региона, специалисты делают все возможное, чтобы устранить аварию в кратчайшие сроки. Демешин также сообщил, что поручил нарастить количество специалистов на объекте и докладывать ему обстановку каждые два часа, отмечается в публикации.

«Взял под личный контроль устранение порыва тепломагистрали в Индустриальном районе. Он оставил без тепла более 23 тыс. хабаровчан. Временно ограничена подача отопления и горячей воды в 52 многоквартирных домах, 3 детских садах и 29 административных зданиях по улицам Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтова», — написал он в «Максе».

Как сообщали в прокуратуре региона, надзорное ведомство устанавливает обстоятельства коммунальной аварии и контролирует сроки ее устранения, передает источник.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске жители общежития на Ключевой остались без тепла и требуют срочного решения.