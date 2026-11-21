В Химках завершается сезонная кампания по очистке пожарных водоемов. Специалисты уже провели работы в микрорайонах Мышецкое и Исаково, а сейчас спецтехника приводит в порядок заключительные объекты — в Шемякино, Пикино и Лунево. Главная задача — подготовить стратегический водный резерв к зиме, когда из-за использования гирлянд, обогревателей и печей риски возгораний традиционно возрастают, сообщила администрация городского округа.

В рамках основного плана в 2026 году в округе уже очистили 22 пожарных пруда. Еще восемь водоемов добавили в график до конца ноября по просьбам жителей — такие обращения поступали на встречах с главой округа и во время работы выездных администраций.

Перед наступлением холодов специалисты выполняют наиболее сложный комплекс гидротехнических работ. С помощью плавающих экскаваторов дно очищают от ила на глубину до 2,5 метра, а непосредственно в местах забора воды водоем углубляют минимум на два метра. Это критически важно для зимнего периода: достаточная глубина не дает пруду промерзнуть до дна, позволяя пожарным рукавам беспрепятственно качать воду даже в сильные морозы. Также рабочие очищают акваторию от камыша и мусора, укрепляют берега и убирают поваленные деревья, передает источник.

По словам врио заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадима Лебедева, подготовка пожарных водоемов к зиме имеет большое значение для безопасности. Как отметил Лебедев, завершая расчистку и углубление акваторий, службы переходят на зимний регламент содержания этих объектов.

В холодный период ключевая задача — обеспечить круглосуточный доступ пожарных расчетов к воде: для этого на водоемах своевременно обустраивают проруби и следят, чтобы они не замерзали, а подъездные пути и разворотные площадки для спецтехники берут на контроль при очистке от снега и наледи, сообщил он.

Контроль за состоянием пожарных водоемов в округе осуществляет аварийно-спасательная служба МБУ «ХимСпас». При обследовании объектов специалисты проверяют состояние дна и берегов, удобство подъездных путей, наличие площадок для тяжелой техники и соответствие указателей требованиям ГОСТа. Особое внимание уделяется объему воды: по нормативам его должно хватать на беспрерывную работу пожарных расчетов в течение как минимум трех часов при расходе не менее 5 литров в секунду, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Химках пройдет семейный день.