В Тюмени возрождают традицию одевать городские скульптуры к зимним праздникам. Когда Новый год неумолимо приближается, а столбики термометров опускаются ниже нуля, местные жители начинают утеплять статуи и памятники животным, сообщил nashgorod.ru. Одним из первых обновку получил кот Семен — на улице Пожарных и спасателей на него надели шапку и шарф.

«Кот Семен-спасатель уже готов к зиме. Его утеплили шапкой и шарфом», — отметили в сообществе «ЧС Тюмень».

Однако кот-пожарный — лишь начало. Как отмечается в публикации издания, у тюменских предпринимателей были планы сшить теплые вещи для фигур соболей и матрешек. Прежде эта задумка существовала только в виде потенциальной концепции городских украшений, а теперь ее решили воплотить в жизнь.

По данным издания, за дело взялись сразу две компании из Тюмени: они готовят шарфы и шапки для городских скульптур. Утеплить планируют всех матрешек — в частности, на Центральной площади, у ЖД-вокзала, в аэропорту и на центральных улицах. Та же участь ждет семью соболей на набережной. Вывесить украшения мастера намерены уже к 10 декабря.

Таким образом, к началу зимы городские фигуры Тюмени превратятся в нарядные новогодние инсталляции, а сама инициатива, судя по всему, станет частью праздничного оформления города, резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке начали монтаж новогодней иллюминации.