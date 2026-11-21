Приближается Новый год, и югорчане начали выставлять на продажу необычные елочные украшения времен СССР — это следует из данных сервиса бесплатных объявлений. Среди лотов — редкие фигурки по мотивам сказок Павла Бажова и Александра Пушкина, цирковые клоуны и шары с героями советского кино, сообщил muksun.fm.

По данным издания, в ХМАО появились объявления о продаже советских елочных игрушек, которые могут заинтересовать коллекционеров и любителей новогоднего ретро. Например, набор «Серебряное копытце» посвящен одноименному сказу Павла Бажова: в него входят фигурки героев истории о волшебном козлике, выбивающем самоцветы серебряным копытцем. За сохранившийся набор продавец просит ₽13 500.

«Игрушкам много лет, ретро, винтаж. Имеют следы бытования, прищепки исправны, хорошо держат», — отмечает продавец.

Еще одна сказочная коллекция — «Золотой петушок», созданная по мотивам произведения Александра Пушкина. В набор входят фигурки царя, боярыни и петуха. Подобные украшения стали выпускать после юбилея поэта в 1949 году, когда в СССР появились целые серии игрушек по мотивам его произведений. Стоимость лота составляет ₽11 800.

Среди необычных украшений нашлись и цирковые персонажи — советские игрушки в виде клоунов на прищепках. В продаже представлены два варианта — с белым и двойным красным колпаком; такие фигурки выпускали в 1950-е годы. За первого клоуна просят ₽3 500, за второго — ₽5 500.

Любителям советского кино могут понравиться елочные шары из «Золотой коллекции Мосфильма» с изображением Людмилы Прокофьевны Калугиной — героини Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман». За два украшения продавец установил цену ₽1306. Также на площадке выставили фигурки цыплят, которые обойдутся покупателям в ₽1000, отмечается в статье.

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