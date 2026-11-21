41-летняя солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова опубликовала в социальных сетях новый снимок, сделанный во время отдыха в Абу-Даби, пишет ТВ Mail.

На фотографии артистка позирует топлес, лежа на шезлонге в трусиках-бикини. Снимок сделан на фоне яркого солнечного света и спокойной воды.

Фото: [ соцсети ]

«Мне нравится этот вайб, эта погода, краски. Здесь я заряжаюсь, собираю себя и свои мысли, и готова снова покорять», — подписала снимок артистка.

Певица часто делится с поклонниками моментами из личной жизни и путешествий, однако этот кадр вызвал особый интерес у подписчиков.

Волкова является многодетной мамой. У нее есть дочь, которая родилась, когда певице было всего 19 лет. Отец девочки — телохранитель Павел Сидоров. Также у артистки есть сын, появившийся на свет в 2007 году от бизнесмена Парвиза Ясинова. Но отношения с ним Юлия прекратила уже через три года.

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