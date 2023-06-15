Африканские лидеры предложили свой план по урегулированию украинского конфликта
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Лидеры стран Африки заявили, что разработали список мер, которые позволят укрепить доверие в миссии по урегулированию украинского конфликта. Об этом в четверг пишет Reuters, ссылаясь на некий черновик этого документа.
СМИ указывает, что меры, которые могут быть рассмотрены для урегулирования конфликта на Украине, могут включать как отвод российской армии, так и перемещение ядерного оружия из Белоруссии, снятие санкций Запада и отмена ордера МУС на арест российского лидера Владимира Путина.
Отдельным пунктом значится и зерновая сделка, которая, безусловно, должна продолжаться. В дальнейшем африканские лидеры предусматривают некое соглашение между Россией и Западом о прекращении враждебности и начале переговоров.