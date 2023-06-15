Африканские лидеры предложили свой план по урегулированию украинского конфликта

Лидеры стран Африки заявили, что разработали список мер, которые позволят укрепить доверие в миссии по урегулированию украинского конфликта. Об этом в четверг пишет Reuters , ссылаясь на некий черновик этого документа.

СМИ указывает, что меры, которые могут быть рассмотрены для урегулирования конфликта на Украине, могут включать как отвод российской армии, так и перемещение ядерного оружия из Белоруссии, снятие санкций Запада и отмена ордера МУС на арест российского лидера Владимира Путина.

Отдельным пунктом значится и зерновая сделка, которая, безусловно, должна продолжаться. В дальнейшем африканские лидеры предусматривают некое соглашение между Россией и Западом о прекращении враждебности и начале переговоров.