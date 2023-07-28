Африканские страны заинтересовались российскими «Панцирем» и «Тором»

Африканские страны показали заинтересованность в средствах ПВО производства РФ. В особенности к комплексам «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э». Об этом сообщил директор ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев в беседе с изданием ТАСС .

В первый день саммита «Россия — Африка» Шугаев рассказал о наличии интереса к автомобилям «Урал» и «КамАЗ», а также сообщил, что страны региона заинтересованы в приобретении танков Т-90 и отечественных ПВО систем «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э».

Он подчеркнул, что страны континента говорят о желании приобрести вооружение производства РФ, в том числе авиационную и бронетанковую технику. По заявлению Шугаева, портфель заказов африканских стран на оружие отечественного производства составил порядка 20%.

Недавно индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщал, что результативность улучшенных «Панцирей» достигла 100% во время испытаний против ракет HIMARS’а.