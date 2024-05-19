Агентство Mehr удалило сообщение о том, что президент Ирана Раиси не пострадал из-за жесткой посадки вертолета

Агентство Mehr удалило сообщение о том, что иранский лидер Эбрахим Раиси жив и передвигается в Тебриз на автомобиле. Эта информация ранее была опубликована на англоязычном сайте агентства, сами власти Ирана ее не подтверждали.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана, совершил жесткую посадку на северо-западе страны, в районе села Узи города Джольфа. Раиси возвращался в Иран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Всего в составе кортежа было три вертолета, в которых также находились главы МИД, министерств энергетики и дорог. Тем не менее остальные два вертолета прилетели до места назначения.

Добавляется, что спасатели не смогли как можно быстрее добраться до потерпевшего крушение вертолета из-за плохих погодных условий, а именно в силу сильного тумана.

В район происшествия также прибыли иранская армия, полиция и представители Общества Красного Полумесяца. На место крушения вертолета Раиси направлено восемь карет скорой помощи.