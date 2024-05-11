Требования к Киеву со стороны кредиторов на Западе о выплате долгов в 2025 году спровоцированы утратой веры в будущее для Украины. Соответствующее мнение выразил обозреватель Патрис Браво в своем материале для портала AgoraVox .

Ранее издание WSJ сообщило о том, что группа иностранных держателей облигаций собирается надавить на украинское руководство с требованием о выплате процентов по кредитным обязательствам не позже следующего года. По информации газеты, они хотят пойти на сделку, в которой Киев бы возобновил выплаты в обмен на прощение части непогашенного займа.

Обозреватель указал на то, что теперь кредиторы намерены вернуть часть своих средств от Украины, и в этот раз, они не собираются ждать еще одного контрнаступления. По мнению автора, это говорит о том, что они оценивают экономическое и федеральное будущее Украины как провал.

Браво также добавил, что Запад уже мог начать вывод средств с Украины. Он сослался на решение Национального банка Украины по значительному смягчению правил обмена валют. Обозреватель выразил мнение, что данное решение свидетельствует о старте неконтролируемого вывода капитала из экономики государства.

Вопрос заключается лишь в том, где украинское руководство найдет данные средства с учетом того, что полагается лишь на западное финансирование. Если оно прекратится, Украину ждет дефолт на фоне отсутствия собственных ресурсов, заключил он.

Ранее политолог Бортник заявил о том, что Киев упустил момент, когда ВСУ было больше, чем ВС РФ.