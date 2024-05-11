Бортник: Киев упустил момент, когда ВСУ было больше чем военных РФ

Украинская сторона упустила момент, когда ВСУ было больше, чем привлеченных к СВО военных РФ. Соответствующее заявление сделал политолог Руслан Бортник в беседе с «ПолитЭксперт», опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт выразил предположение, что в тот период украинские ВС не смогли воспользоваться ситуацией, дотянув до момента, когда ВСУ потеряли преимущество в виде перевеса по численности. По итогу, это стало причиной отступления украинских ВС, добавил он.

Бортник заявил, что у поражения Киева есть как субъективная, так и объективная причины. По его мнению, объективная заключается в несистемности и недостатке западной поддержки. Субъективная причина же заключается в том, что Украина «прозевала» момент, когда стоило проводить мобилизацию и набирать армию.

Эксперт также указал на то, коллективный Запад выложил в данном конфликте почти все, что у него было, но даже техникой от НАТО украинская сторона не может воспользоваться в полной мере на фоне дефицита солдат, подчеркнул он.

В то же время, РФ превосходит противника как по количеству солдат, так и в вопросе вооружения, заключил он.

Накануне в Белом доме заявили о том, что РФ начала наступление на Харьков.