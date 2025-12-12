На площадке патриотического форума «Вместе победим», который проходит в московском комплексе «Россия», помощник президента РФ Владимир Мединский поделился личным опытом, касающимся сложностей международного диалога.

В своем выступлении он привел показательный пример, описав контакт с одним из украинских политиков, чья репутация, по его словам, широко известна. Мединский подчеркнул, что конструктивное взаимодействие оказалось невозможным, и прибег к яркой метафоре для описания своего собеседника.

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем, с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — сказал он.

Мероприятие, организованное на базе Национального центра, объединило участников для обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед страной в контексте современных геополитических вызовов, передает РИА Новости.

