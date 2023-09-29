Академик Арбатов считает, что никто не запретит России применить ядерное оружие при необходимости

В последнее время участились разговоры экспертов о применении российскими войсками ядерного оружия. Академик РАН Алексей Арбатов объяснил, с чем это связано и имеет ли смысл к этому относиться как к инструменту запугивания англоамериканцев. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, со одной стороны, это является популизмом для запугивания США и Великобритании и в целом Запада, но тем не менее это может быть подготовкой общественного мнения, ибо такой шаг не исключен.

Он отметил, что никто не говорил об исключении таких событий.