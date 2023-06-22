Аким Алматы раскрыл причины отмены концерта Лепса

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал отмену концерта российского певца Григория Лепса в городе Конаев. В интервью изданию Press.kz он заявил, что администрация не запрещала выступление артиста, которое было запланировано на 8 июля.

Концерт Лепса должен был пройти на площадке Makao Luxury Village, но в июне ее представители в одностороннем порядке расторгли соглашение с представителями Лепса, не объяснив причины.

«Они арендуют зал, платят и мы в этот процесс не вмешиваемся. Пробовали несколько таких кейсов у нас, но в Алматы таких вещей не было. Это было в Алматинской области или Астане. Но в Алматы порядок наведен давно уже. Мы абсолютно работаем по рынку», – сказал Досаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что концерт музыканта в Казахстане отменили из-за его гражданской позиции. На площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Лепс вместе с Николаем Басковым пообещал выделить миллион рублей тем военнослужащим, которые подобьют или уничтожат западные танки, которыми пользуются ВСУ.

После слов Лепса казахстанские активисты, которые осуждаются проведение спецоперации, выступили против шоу Лепса и призвали отменить его в стране.

После начала СВО Григорий Лепс стал одним из первых российских артистов, кто поддержал президента РФ Владимира Путина и ВС РФ. Лепс занимался организацией отправки военной помощи в зону СВО, выступал перед ранеными солдатами в госпиталях, был в ДНР и ЛНР.