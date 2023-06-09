Аксенов призвал прекратить поставлять российские газ и нефть накачивающим Украину оружием странам

В интервью изданию «Крым 24» глава Крыма заявил. что в условиях непрекращающихся поставок киевскому режиму вооружений Россия просто обязана объявить западным странам полное топливное эмбарго.

Аксенов подчеркнул. что любая страна, которая что-либо поставит Украине, должна считаться участником украинского конфликта. И Москва должна поступать в этом случае соответствующим образом.

«Поставили танки — отключаем газ, свет. Поставляешь оружие — всё, до свидания. Надо делать, как они. И мы должны соответствующим образом исходить», — сказал глава Крыма.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.