Аксенов рассказал подробности пожара на Кировском полигоне

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал подробности инцидента на Кировском полигоне. Информацией он поделился в своих соцсетях.

19 июля стало известно, что на объекте произошло возгорание. Власти Крыма приняли решение эвакуировать более 2200 человек из близлежащих к полигону сел. Аксенов возглавил оперативный штаб в связи с ЧС. В соцсетях также начало распространяться видео с пожаром.

«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», – написал Аксенов.

Также глава республики призвал доверять только официальным источникам.

Из-за пожара на полигоне пришлось перекрыть участок федеральной трассы «Таврида». Сейчас транспортные средства двигаются в обход через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Всего МЧС эвакуировали из-за пожара 2225 человек из четырех сел Крыма – Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Люди временно размещены в соседних населенных пунктах, где им предоставляется питание и все необходимое.