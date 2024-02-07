«Актер, у которого нет Оскара»: политолог раскрыл, о чем будет говорить Зеленский в интервью Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, изъявил желание пообщаться еще и с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению политолога Сергея Разгуляева, Карлсон, как профессиональный журналист, хочет услышать мнение о нынешней ситуации в мире от двух сторон — как от Путина, так и от Зеленского.

«Это мнение, особенно мнение нашего президента, Карлсон хочет донести до западной общественности, которая кроме Зеленского больше ничего не видит и не слышит. Со всех экранов беспробудно звучат вздохи: «Бедная Украина, бедный Зеленский!». Больше чем уверен, что даже в интервью Карлсону Зеленский не упустит шанса пожаловаться на тяжелое существование Украины без западной помощи», — заявил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, считает эксперт, глава Киевского режима попытается уйти от всех каверзных вопросов, будет отвечать «максимально жалко и лживо».

«Он снова заявит о мифической перемоге, которая, конечно же, вот-вот наступит, нужно только больше денег и оружия. Поэтому брать интервью у Зеленского давно уже надо не как у президента, а как у актера, у которого почему-то нет Оскара. Однако вряд ли гордость украинского лидера в принципе даст ему согласиться на беседу с американским интервьюером — он же поехал к Путину, а значит, на Украине уже автоматически получил статус «агента Кремля», — пояснил Разгуляев.

Впрочем, уточнил собеседник, если осуществить задуманное Карлсону все же удастся, он может стать серьезной фигурой на политической арене.

«Если Дональд Трамп, как и планировал, действительно при победе на выборах сделает Карлсона вице-президентом, то в будущем он может стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Однако, думаю, Украина уже перестанет существовать к выборам в США», — подытожил эксперт.

Ранее Белый дом ответил на обвинения Карлсона о попытках помешать ему взять интервью у Путина.