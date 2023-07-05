Активист Ионов обвинил США в преследовании граждан за альтернативную позицию об Украине

Активист Александр Ионов обвинил правительство США в преследовании своих граждан за наличие альтернативной позиции об Украине и СВО РФ. Слова Ионова передают РИА Новости .

Как заявил Ионов, никаких способов и средств для борьбы за отличающуюся точку зрения в вопросе об Украине и СВО, у граждан США на данный момент нет.

Недавно американское правительство объявило награду в размере до $10 миллионов за информацию о местонахождении активиста. Как рассказал эксперт, большинство обвинений, выдвинутых ему, было связано с его мнением по вопросу СВО.

Он рассказал, что его обвинительное заключение состояло из 3 пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и «пропаганда путинской пропаганды».

Ионов объяснил, что подобное нужно США для того, чтобы создать прецедент и запугать остальных. Эксперт назвал действия властей США жесткими. Он рассказал, что там запросто могут приехать два бронированных автомобиля, разбить стекла в доме, положить лицом на пол, отпинать и увезти в участок.

Иногда может грозить тюремный срок, заключил активист.