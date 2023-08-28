Активисты в Нигере призвали лишить посольство Франции воды и света

Сторонники устроивших переворот в Нигере требует отключить в здании посольства Франции воду и свет в столице Ниамее, а также запретить доставлять туда продукты питания.

Соответствующее заявление сделал Комитет поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP) в понедельник, 28 августа. Коммюнике оказалось в расположении РИА Новости.

25 августа Министерство иностранных дел Нигера приняло решение лишить агремана посла Франции в государстве и потребовали от него выехать за пределы в течение 48 часов. В минувшее воскресенье этот срок истек.

«Председатель Национального комитета поддержки CNSP Эльх Исса Хасуми Бурейма требует от всех партнеров французских объектов в Нигере прекратить поставки электричества, воды и продуктов питания», – говорится в документе.

Отмечается, что требование об отключении электроэнергии в здании посольства Франции относится к энергетической компании Нигера Nigelec. В заявлении также говорится о том, что поставщики товаров и услуг, которые продолжат работу с представителями посольства Франции, будут считаться «врагами суверенного народа».

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президента Мохамед Базум. Бойцы Национальной гвардии заблокировали его в президентском дворце и отказывались выпускать. По информации СМИ, такие действия со стороны бойцов были вызваны намерением Базума отправить в отставку командующего Нацгвардией Омара Тчиани.

3 августа сотни жителей Нигера в День Независимости вышли с акциями протеста против Франции и других стран, которые выступают против новой власти в стране. Протестующие в том числе выражали поддержку России, используя флаги страны.