Алаудинов назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир добровольческого формирования «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал информацию о том, что российские военные якобы расстреливают пленных бойцов ВСУ в Курской области.

По словам военачальника, украинские военные находятся в подавленном психологическом состоянии. Подобная фейковая информация, считает Алаудинов, направлено на то, чтобы солдаты ВСУ не сдавались в плен. Таким мнением он поделился в эфире программы «Соловьев Live».

«Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут, что можно считать открыто, бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — сказал Алаудинов.

Кроме того, отметил командир «Ахмата», украинские военные часто принимают решение о сдаче в плен, несмотря на распространение такой дезинформации.

Ранее Алаудинов заявил, что экс-боец националистического подразделения в составе ВСУ намерен получить российское гражданство, чтобы вступить в ряды «Ахмата».