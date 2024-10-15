Алаудинов: бывший боец «Айдара» хочет получить гражданство РФ

Военачальник отметил, что украинского солдата зовут Владимир Зайченко. Ранее он служил в националистическом формировании «Айдар»*. Военнослужащий заявил, что хочет получить гражданство РФ для дальнейшего прохождения службы в составе «Ахмата».

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — это специальное подразделение чеченского управления Росгвардии. Отряд добровольцев первым заключил контракт с Министерством обороны РФ.

По информации СМИ, в украинской армии растет количество дезертирства, а также желающих сдаться в плен. Российские военные накануне рассказали, что солдаты ВСУ возрастом 50 лет и выше неохотно воюют против РФ и при первой возможности складывают оружие. Отмечалось, что мужчины этого возраста прекрасно понимают, что это за война, в отличие от молодых украинцев, которым промывают мозги.

*Террористическая организация, запрещенная в России.