Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Кандидат от правящей в Финляндии партии «Национальная коалиция» правоцентристской направленности Александр Стубб после подсчета всех бюллетеней заручился во втором туре выборов президента 51,6% голосов избирателей, сообщает финский Минюст.

Соперник Стубба от объединения избирателей Пекка Хаависто набрал 48,4% и уже признал свое поражение на выборах, поздравив коллегу с победой.

Напомним, в Финляндии президент избирается сроком на шесть лет. Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинисте, что занимал данный пост два срока подряд, истекают в феврале.

В прошлом Александр Стубб возглавлял правительство страны, а также руководил Министерством иностранных дел Финляндии. Политик придерживается крайне прозападных взглядов и со скептицизмом относится к налаживанию дружеских отношений с Россией.