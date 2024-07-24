Алексей Дюмин: важно помогать председателям комиссий Госсовета отстаивать интересы субъектов РФ
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Секретарь Госсовета Алексей Дюмин в ходе совещания с председателями комиссий Госсовета обсудил ход работы органа. Он подчеркнул, что сейчас главным направлением должна стать разработка новых нацпроектов. При этом важно определить их цели в разрезе регионов.
«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных Президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», - добавил Дюмин.
Замруководителя Администрации Президента России Максим Орешкин отметил важность работы комиссий, в том числе касательно корректировки мероприятий и показателей с учетом особенностей социально-экономического развития регионов.