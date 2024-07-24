Алексей Дюмин: важно помогать председателям комиссий Госсовета отстаивать интересы субъектов РФ

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин в ходе совещания с председателями комиссий Госсовета обсудил ход работы органа. Он подчеркнул, что сейчас главным направлением должна стать разработка новых нацпроектов. При этом важно определить их цели в разрезе регионов.