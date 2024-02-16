Алексей Навальный умер в колонии

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный* умер в исправительной колонии «Полярный волк», сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщается, что после прогулки заключенный почувствовал себя плохо. Практически сразу он потерял сознание. Реанимационные мероприятия результата не дали, и врачи констатировали смерть Навального.

Навальный был переведен в лагерь поселка Харп из Владимирской области. Он регулярно попадал в штрафной изолятор.

Алексею Навальному было 47 лет.

* признан в России террористом и экстремистом