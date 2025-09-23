Али Хаменеи заявил об отказе Ирана от создания ядерного оружия

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подтвердил, что страна не планирует создавать ядерное оружие. Он пояснил, что Тегеран сознательно не увеличивает уровень обогащения урана до оружейных 90%, ограничиваясь 60%. Об этом сообщает ТАСС.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем обращении к нации четко обозначил позицию республики по ядерной программе. Он заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии и полностью отказалась от его производства.

Хаменеи привел конкретный пример, объяснив, что уровень обогащения урана является прямым индикатором намерений. Для создания бомбы требуется довести обогащение до 90%, однако Иран сознательно остановился на отметке в 60%. Такой показатель, по словам лидера, является высоким и полностью удовлетворяет текущие мирные потребности государства, не нарушая при этом взятых ранее обязательств.

