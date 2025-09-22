Каролин Левитт: Трамп ознакомился с предложением России по ДСНВ и лично позже выступит с официальным заявлением

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина о продлении Договора о СНВ на год. В Белом доме идею российского лидера уже назвали «неплохой», однако окончательное решение оставили за американским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация Белого дома подтвердила, что Дональд Трамп в курсе инициативы российского коллеги по сохранению Договора о стратегических наступательных вооружениях. По словам официального представителя Каролин Левитт, президент США лично прокомментирует это предложение позднее. При этом она отметила, что в Вашингтоне идею восприняли позитивно.

Российская сторона предлагает продлить действующий договор ровно на один год — срок, который стороны называют минимально необходимым для выработки новых договоренностей. Ключевым условием Москвы является заморозка всего арсенала стратегических вооружений обеих стран на текущем уровне на весь период действия продления.

Ранее сообщалось о том, что США призвали Трампа поддержать ядерную инициативу Путина.