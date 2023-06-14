Алиаханов призвал не спорить с «идиотом», комментируя решение Польши переименовать Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал решение польских властей переименовать Калининград. В интервью РИА Новости глава региона призвал не обращать внимание на спорные действия Польши.

10 мая Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главном геодезисте страны, на своем 125-м заседании утвердила решение о том, что в отношении Калининграда рекомендуется использовать польское название «Крулевец».

«Знаете, как, по-моему, Мартынов сказал: «никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом», — сказал Алиханов.

Также глава региона назвал подобные действия не только Польши, но и других стран «политическим кретинизмом».

Калининград – самый западный город России. До 4 июля 1946 года он носил немецкое название Кенигсберг. Польская сторона называла город Королевец – в честь чешского короля Пржемысла Отакара II. До 1255 года город назывался Твангсте.

Калининградская область была образована 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Калининград назван в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.