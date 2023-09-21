Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, обменялись мнениями по завершению конфликта в этом регионе.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера и о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться», – следует из сообщения пресс-службы Алиева.

В сообщении подчеркивается, что Турция и Азербайджан находятся в постоянном контакте, а главы государств продолжат налаживать взаимоотношения и союзнические связи.

Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале «контртеррористической операции» по установлению конституционного порядка на территории Нагорного Карабаха. В оборонном ведомстве уточнили, что цель этих действий – выдавливание армянских военных из региона. При этом гражданское население и объекты инфраструктуры затрагиваться не будут.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах начались переговоры по урегулированию ситуации в Карабахе. На встрече, по данным СМИ, присутствуют делегация Азербайджана, представители армян Карабаха, а также российский миротворец.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах территорией Азербайджана, но при условии сохранения в регионе прав армянского населения. После того, как ВС Азербайджана начали в Карабахе операцию, в столице Армении начались массовые волнения. Протестующие требовали от Пашиняна уйти в отставку.