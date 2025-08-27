Алиев назвал задержания азербайджанцев «беспрецедентным актом»

Ильхам Алиев в интервью изданию Al Arabiya дал резкую оценку июньским событиям в Екатеринбурге, где были задержаны около 50 азербайджанцев по делам об убийствах прошлых лет. Президент назвал эти действия необоснованными и беспрецедентными, несмотря на заверения российского Следственного комитета о законности операции.

В качестве симметричной меры азербайджанские власти задержали сотрудников российского информагентства Sputnik, а также группу россиян по обвинениям в киберпреступлениях. На суде у задержанных были видны следы избиений. Этот инцидент стал еще одним слоем в череде взаимных претензий, корни которого уходят в трагическое крушение азербайджанского самолета под Актау в декабре 2024 года. Тогда гибель людей и последующее расследование серьезно пошатнули доверие между странами.

