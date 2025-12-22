Алиев не приедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге пройдет президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщило агентство «Азертадж» со ссылкой на администрацию азербайджанского лидера.

Официальной причиной отказа назван напряженный рабочий график президента. В администрации подчеркнули, что Баку на постоянной основе участвует в мероприятиях, проводимых в рамках СНГ, и придает большое значение сотрудничеству в формате организации.

Тем временем в Санкт-Петербург уже начали прибывать другие участники саммита. Накануне на мероприятие приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что на саммите также ждут президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Неформальные встречи глав государств СНГ в конце года стали традицией. Они, как правило, посвящены подведению итогов года и обсуждению актуальных вопросов сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в одной из стран СНГ запретят покупать за наличные алкоголь, табак, машины и квартиры.