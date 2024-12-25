Алиев ответил на вопрос о причинах крушения самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос о причинах крушения Embraer 190. По словам главы республики, делать выводы об этом инциденте без расследования — преждевременно.

Самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром, 25 декабря, возле казахстанского Актау. Предварительной версией авиакатастрофы стало столкновение со стаей птиц. Слова Алиева приводит информагентство «АзерТАдж».

«Причины крушения нам неизвестны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован», — сказал президент республики.

К тому, чтобы не делать поспешных выводов, призвал и вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавил комиссию по расследованию причин крушения лайнера.

Как ранее сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на информацию от главного транспортного прокурора Тимура Сулейменова Казахстана, на месте крушение пассажирского самолета нашли черный ящик. Он приобщен к уголовному делу по факту инцидента в качестве вещдока.

Ранее сообщалось, что при крушении Embraer 190 погибли 38 человек. В больницах находятся 12 человек, двое из которых — дети.