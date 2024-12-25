При крушении самолета под Актау погибли 38 человек

Авиакатастрофа под Актау унесла жизни 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев в интервью агентству Tengrinews.

По его словам, на данный момент в больницах находятся 12 человек. Среди них — двое детей. Состояние 11 человек характеризуется как стабильно тяжелое. Остальные пассажиры остаются в состоянии средней тяжести.

Кроме того, добавил Бозумбаев, личность одной из пострадавший пока не установлена. На данный момент она находится без сознания. Также вице-премьер сообщил, что тела погибших при крушении самолета сильно обгорели. По его словам, для опознания потребуется отдельная процедура.

Как сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, трем членам упавшего Embraer 190 удалось выжить. Остальные двое — погибли.

Также Карабаев сообщил, что при крушении самолета погибли семь граждан России. Еще девять россиян выжили. По его словам, на месте крушение специалисты оперативных служб нашли черный ящики. По его словам, первые выводы о крушении самолета будут сделаны после изучения ящика и показаний свидетелей.

Ранее SHOT сообщил, что одного из пассажиров, планировавшего лететь на Embraer 190, во время посадки сняли с рейса.