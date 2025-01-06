Алиев потребовал наказать виновных в крушении самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку требует наказать виновных в крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний» под Актау. Об этом он рассказал на встрече с членами семей погибшего в крушении воздушного судна и выжившими бортпроводниками, передает РИА Новости.

25 декабря самолет Embraer 190, следовавший по маршруту «Баку — Грозный», потерпел крушение вблизи аэропорта Актау (Казахстан). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 29 человек выжили — среди них девять граждан России.

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — сказал Алиев.

На данный момент специалисты изучают содержимое черных ящиков самолета. Президент Азербайджана выразил надежду на быстрое получение предварительных результатов, которые будут ключевыми для окончательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев ранее заявил о возможном вмешательстве извне. Свидетели, среди которых пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники, сообщали о звуке взрыва, который был слышен над Грозным.

28 декабря президенты России и Азербайджана — Владимир Путин и Ильхам Алиев, провели телефонный разговор по факту инцидента. В ходе беседы российский лидер принес извинения за эту трагедию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В рамках расследования проводятся допросы гражданских и военных специалистов, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что специалистов из России пригласили в Бразилию для расшифровки черных ящиков с Embraer 190.