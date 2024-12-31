Специалистов из РФ пригласили в Бразилию для расшифровки самописцев борта AZAL

В Бразилию направятся эксперты из России, чтобы помочь в расшифровке бортовых самописцев с самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение в Казахстане. Об этом стало известно от военно-воздушных сил южноамериканской страны.

По их данным, отправленные накануне из Казахстана черные ящики упавшего самолета прибудут в Бразилию уже в ближайшие часы. В дополнение к специалистам из Казахстана, которых пригласила эта страна, ожидается прибытие трех экспертов из Азербайджана и трех из России. Все они будут участвовать в процессе расшифровки данных.

«По завершении работ извлеченные данные будут переданы Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана, органу, ответственному за расследование данного происшествия, в соответствии с международными протоколами расследования авиационных происшествий», — сообщили ВВС Бразилии.

В сообщении подчёркивается, что информация о маршруте, скорости, высоте полёта, работе систем и органов управления воздушным судном позволит экспертам с высокой степенью достоверности определить имеющиеся в распоряжении CENIPA «технологии трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета».

Напомним, 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.