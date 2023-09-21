Алиев принес извинения Путину из-за гибели российских миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг, 21 сентября, пресс-служба Кремля.

Во время разговора азербайджанский лидер принес извинения российскому из-за гибели в регионе российских миротворцев.

«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего, и все виновные понесут должное наказание», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что генеральные прокуроры РФ и Азербайджана находятся в тесном контакте в связи с инцидентом. Отдельно Алиев заявил, что Баку готово оказать материальную помощь семьям погибших российских миротворцев.

По информации Кремля, разговор был инициирован азербайджанской стороной.

20 сентября Министерство обороны РФ сообщило о гибели нескольких российских военных, которые выполняли миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. По данным оборонного ведомства, автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу в селе Джанятаг. Шансов выжить у военных не было.

21 сентября в Евлахе проходит встреча между делегацией Азербайджана, представителями армянского населения Карабаха и российскими миротворцами по вопросу урегулирования конфликта в регионе.

18 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «контртеррористической операции» в Карабахе, цель которой – выдавливание армянских военнослужащих с территории региона. По утверждениям Еревана, их военных в Нагорном Карабахе нет.

На фоне обострения ситуации в спорном регионе в столице Армении начались массовые акции протеста. Протестующие требовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.