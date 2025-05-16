Алиев встретился с премьером Пашиняном в столице Албании

В албанской столице состоялись переговоры между руководителями Армении и Азербайджана. Сообщение об этом появилось у агентства APA.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В качестве переговорной площадки была выбрана Тирана, столица Албании. На какую тему велось общение, пока не говорится. Также не приводится никаких подробностей этого события.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов, глава российского оборонного ведомства, посетил Белоруссию с рабочим визитом. В ходе этой поездки запланированы переговоры министра с представителями военно-политического руководства Белоруссии. Белоусов также встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.