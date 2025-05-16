Министр обороны РФ прибыл в Белоруссию и встретился с Лукашенко
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым, приехавшим в Белоруссию
Фото: [kremlin.ru]
Андрей Белоусов, глава российского оборонного ведомства, посетил Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, в ходе визита запланированы переговоры Белоусова с представителями военно-политического руководства Белоруссии.
У трапа самолета российского министра обороны встречал генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь.
Информационный телеграм-канал «Пул первого», ассоциированный с пресс-службой белорусского президента, сообщил о встрече Александра Лукашенко и Андрея Белоусова.
Указывается, что переговоры проходят в закрытом формате в рабочем кабинете президента после завершения формальной части протокола.
Особо подчеркивается, что данная встреча происходит на фоне пристального внимания к событиям, разворачивающимся в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что журналист извинился перед Лукашенко за скандальный репортаж с парада Победы.