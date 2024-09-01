«Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Тюрингии

Правая партия «Альтернатива для Германии» с 30,5% голосов выигрывает на выборах в Тюрингии. Такие данные приводит портал Tagesschau.

Эта победа может стать для «АдГ» первой в истории на региональных выборах в ФРГ.

«АдГ» идет на втором месте в Саксонии (30%) и лишь полтора пункта уступает Христианского-демократическому союзу.

На третьем месте в обеих землях идет недавно созданная партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».

При этом партии из правящей коалиции проваливаются на востоке страны. Социал-демократическая партия Олафа Шольца набирает в Тюрингии 7%, «зеленые» — 4%, Свободная демократическая партия — всего 1,3%.

Ранее Олаф Шольц заявил о желании вновь возглавить правительство ФРГ.