Олаф Шольц заявил о желании вновь стать главой правительства ФРГ

Канцлер Шольц захотел снова возглавить немецкое правительство. Такое заявление он сделал журналу Spiegel во время интервью.

По его утверждению, в тот момент, когда он стал канцлером впервые, ситуация в стране и мире была ничуть не лучше. Вдобавок ему нравится возглавлять страну.

«Моя цель — чтобы Социал-демократическая партия стала как можно сильнее и возглавила следующее правительство», — указал он журналистам.

Шольц добавил, что политическая обстановка в Германии непрерывно меняется, но он уверен, что СДППГ вместе с ним самим добьются успеха.

Ранее канцлер заявил, что пытается не допустить обострения конфликта между РФ и НАТО. Все решения Шольца якобы очень взвешены, чтобы не произошло обострения противоречий между Западом и Россией и не случилось эскалации украинского конфликта.