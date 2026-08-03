Политолог Александр Рар в интервью NEWS.ru спрогнозировал возможное изменение климата в германо-российских отношениях, связав это с перспективой смены политического ландшафта в ФРГ. В центре его внимания оказалась партия «Альтернатива для Германии», приход которой к власти, по мнению эксперта, способен перезагрузить диалог между Москвой и Берлином.

Однако для начала Рар обращает внимание на фигуру действующего премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, которого прочат в преемники нынешнему канцлеру Фридриху Мерцу. Оба этих политика, как подчеркивает аналитик, являются стопроцентными атлантистами и не питают симпатий к России, что делает продолжение текущего курса практически неизбежным при сохранении нынешней власти. Именно в этом контексте возникает главная интрига: исправить ситуацию, по мнению Рара, способна только победа АдГ на федеральном уровне, где принимаются внешнеполитические решения.

Специалист делает важную оговорку: называть «Альтернативу» пророссийской силой было бы ошибкой. Ключевое отличие этой партии кроется в ее программных установках — она выступает за немедленное прекращение военной помощи Украине и настаивает на дипломатических методах урегулирования. Если преемник Мерца получит поддержку таких идей, это может подтолкнуть Берлин к более активным поискам выхода из кризиса.

Вероятным сценарием такого развития событий Рар видит согласие на заморозку конфликта по текущей линии фронта, а также постепенное возобновление экономических связей с Россией. Таким образом, потенциальная смена элит в Германии, даже без смены идеологических ориентиров, способна открыть окно для практических шагов по деэскалации, хотя говорить о кардинальном потеплении и дружбе пока не приходится. Итогом может стать прагматичный, а не идеологический подход Берлина к восточному соседу.

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