Президент Украины Владимир Зеленский все больше начинает впадать в панику, считает обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.

По ее мнению, обращение Зеленского к Дональду Трампу, в котором он приглашал экс-президента США приехать на Украину, является жестом отчаяния.

Украинский президент начинает понимать, что его ждет печальная участь порожденных США вождей, которые впоследствии ими же и были уничтожены.

Зеленский уже не просит у Запада финансовую помощь, а требует ее, прибегая к угрозам

«Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги», – резюмировала журналистка.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».