Америка может ввести санкции против Киргизии за помощь России

Белый дом хочет принудить данную страну к тому, чтобы она полностью отказалась от транзита через свою территорию товаров, запрещенных к ввозу в РФ.

Издание Washington Post опубликовало статью, в которой указало – администрация американского президента прямо сейчас разрабатывает меры, которые заставят Бишкек подчиняться антироссийским санкциям. Ранее власти Евросоюза отметили, что еще в прошлом году заметно возрос торговый поток из Европы в ряд государств, таких как Армения, Казахстан, Киргизия. В дальнейшем поступающие к ним товары уходят в Россию.

«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», - написали журналисты.

Ранее дипломаты из Соединенных Штатов и Евросоюза на протяжении месяцев пытались заставить Бишкек разорвать торговлю с Россией. Теперь на смену дипломатическим методам придет экономическое давление. Санкции могут быть введены буквально в течение нескольких дней.